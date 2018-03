Il German black forest per il gelato day, ecco dove gustarlo

Sono 14 le gelaterie liguri dove si potrà gustare, a partire da domani, il gusto “German Black Forest” la scelta di quest’anno per celebrare la quinta edizione della Giornata europea del Gelato artigianale, che si festeggia il 24 marzo di ogni anno con l’obiettivo di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura del gelato artigianale.

L’iniziativa è stata presentata da Confartigianato Liguria questa mattina a Genova, in due gelaterie artigiane del centro storico cittadino, Cremeria delle Erbe e Gelateria Capriccio. Entrambe hanno presentato una versione golosa e personalizzata del German Black Forest, il protagonista di quest’anno dopo il Framboise Melba del 2017: si tratta di un cioccolato variegato amarena, proposto dai gelatieri artigiani tedeschi.

«Materie prime di eccellenza, know how e lavorazione attenta, ma anche creatività e personalizzazione: così nascono i prodotti artigiani, tra cui anche il gelato, un alimento sano e di qualità che, per l’occasione, promuoviamo e valorizziamo – commenta Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – un’ottima opportunità, quella offerta dalla Giornata europea del Gelato artigianale, per diffondere dunque la cultura del consumo consapevole, privilegiando l’artigianato di qualità in ogni sua forma».

Hanno aderito all’iniziativa anche le seguenti gelaterie liguri: 100% naturale (Sestri Levante), Dolce Vita (La Spezia), Gelateria Riccardo (La Spezia), Il Cuore dei Golosi (La Spezia), La Conca d’Oro (La Spezia), Papavera (Lerici), Armugnin (Savona), Bar Jole 1930 (Sassello), Cremeria Mavì (Pietra Ligure), Gelatiamo (Cairo Montenotte), I giardini di marzo (Varazze), La Deliziosa (Albissola Marina).