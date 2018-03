Prosegue il progetto “Mani che aiutano zampe“, che anche quest’anno ha consentito di consegnare cucce, cuscini e coperte per gli amici a quattro zampe del canile di Monte Contessa di Genova.

I materiali sono stati realizzati nella struttura di Villa degli Ulivi, di proprietà di Nuova Assistenza, a Sestri Ponente a Genova: dopo aver meticolosamente preparato coperte, lenzuola, cuscini e cucce, grazie al materiale prontamente consegnato dai parenti, gli ospiti di Villa degli Ulivi, anche quest’anno, hanno espresso il desiderio di consegnarli di persona.

Il progetto si inserisce in una serie di iniziative che la struttura ha voluto per coinvolgere gli ospiti in una rete sociale e territoriale, sfruttando e stimolando per le attività di animazione quel senso di appartenenza e gratificazione che derivano dalla consapevolezza di percepirsi utili agli altri.