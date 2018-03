Borsa Italiana, con avviso n. 4897, ha disposto l’ammissione, a partire da oggi, alla quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group sul Mercato Telematico Azionario (Mta), segmento Star, e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sul mercato alternativo Aim.

Giglio Group sarà la prima Pmi Innovativa a transitare sul Mercato principale di Borsa Italiana. Il gruppo aveva ricevuto lo status nel marzo 2017, rappresentando una delle realtà imprenditoriali con forte propensione all’innovazione tecnologica nell’evoluzione e applicazione del proprio business 4.0.

Alessandro Giglio, ceo di Giglio Group, dichiara: «Siamo molto felici di essere la prima e unica Pmi innovativa a raggiungere l’obiettivo di quotarsi sul mercato principale. Ci emoziona poi entrare nell’Mta nel momento in cui esce da listino Yoox, azienda di grande ispirazione che ha rappresentato brillantemente l’Italia digitale negli ultimi dieci anni. Vogliamo pensare idealmente di raccoglierne il testimone per proseguire per i prossimi dieci anni il loro percorso di innovazione e di successo – anche sui mercati azionari – cercando di cogliere le grandi opportunità che l’imminente rivoluzione 4.0 offre a tutti noi. Una nuova generazione di utenti e consumatori, i Millennials, e le potenzialità del 4.0 applicati a media e web, creeranno nuovi scenari di business, nuove modalità d’acquisto e di consumo, nuovi stili di vita, grazie ai quali proseguiremo la nostra sfida tutta italiana, ma su scala globale, nel settore del lusso e del digital, cercando di proseguire il cammino di successo dell’high-tech made in Italy nel mondo».