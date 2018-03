Giglio Group annuncia di aver siglato un accordo di joint venture con Acque Minerali d’Italia per costituire la società Cloud Food (51% Giglio Group- 49% Acque Minerali d’Italia).

Cloud Food è una piattaforma tecnologica che si porrà come un vero canale distributivo alternativo e innovativo dei prodotti alimentari Made in Italy e consentirà la gestione degli ordini in modo flessibile e con modalità di subscription online, anche attraverso l’innovativo T-commerce disponibile sui canali di Giglio Group.

Composta da tre divisioni (Food Digital, Food Distribution, Food Media), Cloud Food fornirà servizi tailor made di e-commerce 4.0 – B2C e B2B; dalla creazione di piattaforme e-commerce, alla gestione dei prodotti e beni di consumo in ambito food and beverage su tutti i principali marketplace a livello globale.

Cloud Food sarà, quindi, la prima digital company a introdurre sul mercato internazionale la fusione tra la promozione sui media tradizionali e digitali (canali tv e video) e la vendita tramite piattaforma online, rivoluzionando l’esperienza di e-shopping nel mondo con il nuovo modello integrato di e-commerce 4.0.

La partnership tra Giglio Group e Acque Minerali d’Italia consentirà di mettere a fattor comune le attività e le competenze distintive dei due gruppi: da un lato le competenze tecnologiche, digitali e di T-commerce abbinate alla televisione di Giglio Group e, dall’altro, un gruppo come Acque Minerali d’Italia, ai vertici del proprio mercato, con una pipeline di nuovi prodotti e una capillarità distributiva a livello nazionale.

Operativamente, Cloud Food sarà in grado di agganciare le disponibilità dei prodotti del sito e-commerce alle oltre 40 piattaforme nel mondo con cui è connessa Giglio Group. La piattaforma sarà in grado di gestire in “real time” gli acquisti settimanali, mensili e stagionali, suggerendo all’utente-consumatore il corretto mix di prodotto attraverso modelli predittivi in funzione dello storico acquistato. Il sistema sarà in grado inoltre di predisporre in automatico il refill preventivo e statistico di determinati articoli vicini al fine stock.

Cloud Food è una joint venture a governance paritaria con la nomina di due amministratori da parte di ciascun socio. Alessandro Giglio, chairman e ceo di Giglio Group, è stato nominato presidente. Il consolidamento da parte di Giglio Group verrà effettuato a Equity e non line by line.

Contestualmente, Giglio Group oggi ha presentato il nuovo canale Ibox 65, canale di T-commerce dedicato al mondo della casa e della famiglia (home, food, furniture, design e family), che sarà visibile da oggi sul canale 65 del digitale terrestre e sarà il primo canale di T-commerce in Italia che consentirà l’acquisito dei prodotti distribuiti da Giglio Group e da Cloud Food anche in tv.

«Con questo accordo – dichiara Alessandro Giglio – Giglio Group allarga il modello ecommerce 4.0 al Food e si pone come unico partner nel processo di vendita digitale, dopo averlo già applicato con successo in ambito fashion, posizionandosi oggi come la piattaforma di aggregazione e diffusione del Made in Italy nel mondo. Tale accordo si accompagna al lancio del nostro primo canale di T-commerce in Italia legato al mondo home, food and furniture che consentirà l’acquisito dei prodotti distribuiti da Giglio Group e da Cloud Food attraverso la nostra nuova piattaforma digitale i-box integrata con la televisione».

Massimo Pessina, presidente del gruppo Acque Minerali D’Italia, commenta: «Dall’incontro tra una delle principali realtà indutriali e distributive del comparto delle acque minerali e la dinamica piattaforma e-commerce di Giglio Group scaturisce un progetto che ha l’ambizione di fornire un importante contributo innovativo che migliori le logiche del modello organizzativo e di business del settore, nonché le modalità di distribuzione e consumo».

Secondo Lorenzo Falconi, amministratore delegato di Acque Minerali D’Italia «Il Gruppo Acque Minerali d’Italia rilancia con passione ed entusiasmo, convinti che questo sia il momento di credere in progetti che diano respiro e cerchino di realizzare vero valore, sociale ed economico. In tale contesto, in un Paese dove ancora non è diffusa la cultura del fare sistema, dell’aggregarsi, la nuova sfida è quella di muoversi come soggetto aggregante convinto che le partnership siano una leva di valore fondamentale».