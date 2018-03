Borsa Italiana, con provvedimento n. 8438, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group per la negoziazione nel Mercato telematico azionario (Mta) e la contestuale esclusione dalle negoziazioni da Aim.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Mta e la contestuale esclusione delle negoziazioni su Aim saranno stabilite da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo e al relativo deposito presso la Consob.

Con lo stesso avviso, Borsa Italiana comunicherà l’attribuzione alle azioni ordinarie di Giglio Group della qualifica di Star come da domanda della società, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e di diffusione stabiliti dall’articolo 2.2.3 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana spa.

Per l’operazione di passaggio da Aim al mercato Mta, Giglio Group è stata assistita dal team di advisor composto da Banca Finnat Euramerica spa (sponsor, assistita dallo Studio legale Lombardi Segni e Associati), Studio legale Carnelutti come advisor legale e fiscale, Reconta Ernst & Young S.p.A. come revisore legale, Mazars Italia spa in qualità di advisor finanziario, Banca Finnat Euramerica come specialist, KT&Partners come advisor per il translisting. Banca Finnat Euramerica spa ha agito anche come Nomad della società.

Questa mattina Giglio Group ha aperto al seduta di Borsa a 5,88. Alle 9,38 il titolo registra un +0,34%.