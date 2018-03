Genova nella top ten delle mete preferite dagli italiani in occasione della Pasqua. Secondo quanto emerge dall’analisi di FlixBus delle prenotazioni effettuate dall’Italia per il periodo compreso tra venerdì 30 marzo e lunedì 2 aprile, ben 8 italiani su 10 trascorreranno il ponte nel Belpaese: oltre l’80% dei biglietti prenotati è per destinazioni nazionali, ma quest’anno la società degli autobus green ha registrato anche un aumento delle prenotazioni per l’estero, complice l’incremento esponenziale delle tratte internazionali.

Pur confermando molte aspettative, la classifica nazionale riserva anche qualche sorpresa: Sul podio ci sono Milano, Roma e Venezia, mentre Firenze e Torino si piazzano al quarto e quinto posto. Le posizioni successive sono occupate da mete meno tradizionali come Trieste, Pescara e Taranto, facilmente raggiungibili in autobus anche dall’estero. Genova si piazza all’ottavo posto. La regione preferita è il Veneto, seguita dalla Puglia e dal Trentino-Alto Adige. All’estero Monaco di Baviera e Zurigo in testa alla classifica, ma è la Francia il Paese più gettonato.

In generale, FlixBus prevede un incremento delle prenotazioni per il ponte di Pasqua 2018 di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo nel 2017. In questo contesto, la netta prevalenza di prenotazioni per l’Italia attesta un desiderio diffuso, tra i passeggeri italiani, di riscoprire i tesori artistici e naturali nazionali.