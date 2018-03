«Essere i migliori interlocutori bancari sul territorio per le famiglie e le piccole e medie imprese». Così l’amministratore delegato di Banca Carige Paolo Fiorentino è intervenuto oggi alla Convention Retail 2018 dell’istituto di credito, delineando il percorso di rilancio della banca.

L’attenzione alle famiglie e alle piccole imprese come linea strategica fondamentale di Carige era stata indicata da Fiorentino nella conference call del 9 febbraio scorso in cui aveva illustrato i risultati preliminari del 2017.

«Grazie anche al rafforzamento patrimoniale – aveva detto l’ad di Banca Carige – stiamo lavorando intensamente per rilanciare il nostro business tradizionale di banca commerciale del territorio, con particolare attenzione al credito alla piccola e micro-impresa, gestendo i risparmi delle famiglie con soluzioni innovative per ritornare in tempi brevi alla redditività. Il primo passo è il miglioramento dell’efficienza operativa e, con l’apporto degli accordi distributivi, diverremo progressivamente sempre più un collocatore di prodotti focalizzato sul principio “originate and distribute”, sulle commissioni e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi alla nostra clientela».

Clicca qui per guardare la nostra ultima videointervista a Paolo Fiorentino.