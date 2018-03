Crédit Agricole in Italia non sta guardando ai dossier Banca Banca Carige e Credito Valtellinese per eventuali operazioni di m&a. Secondo quanto riporta Teleborsa sul sito di Borsa Italiana, lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Credit Agricole Italia, Giampiero Maioli durante l’esecutivo dell’Abi a Milano.

A Maioli ha fatto eco il presidente di Creval, Miro Fiordi, che ha sottolineato che attualmente sul tavolo non c’è nulla sul fronte alleanze o fusioni e non c’è fretta per procedere in quella direzione.

Intanto a Piazza Affari intorno alle 17.30 Creval segna – 2,85% , Banca Carige -4,60.