Consiglio regionale il 13 marzo dalle 10 alle 14. Ecco i lavori.

Interrogazione 803 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani): Sulle difficoltà di progettazione del Parco Montemarcello – Magra –

Vara per carenza di finanziamenti regionali.

Interpellanza 76 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla mancata attribuzione di 15 milioni di euro a risarcimento della imprese colpite da alluvione per gli anni 2013/2015.

Interrogazione 795 (Matteo Rosso): Sulla sicurezza alimentare.

Interpellanza 79 (Marco De Ferrari, Alice Salvatore, Gabriele Pisani, Fabio Tosi, Andrea Melis): Sulla eliminazione dal calendario venatorio delle specie cacciabili a rischio di estinzione.

Interrogazione 786 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sull’istallazione ACAM di un pozzo per l’acqua a utilizzo umano a Borghetto Vara senza regolare istanza autorizzativa.

Interrogazione 796 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulle cure odontoiatriche.

Interrogazione 798 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sui 4 posti letto di Geriatria a Sarzana dislocati lontano dalla corsia di degenza.

Interrogazione 812 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani): Sulla situazione della cooperativa KCS.

Interrogazione 814 (Matteo Rosso): Sulle nomine dei referenti dei DIAR.

Interrogazione 816 ( Luca Garibaldi): Sulle tempistiche di aggiornamento della DGR 1412/2005 relative al demanio idrico.

Interrogazione 817 (Raffaella Paita, Juri Michelucci): Sugli alimenti aproteici.

Interrogazione 818 (Luca Garibaldi): Sui cavalli selvatici in Val Graveglia.

Interrogazione 828 (Giovanni Lunardon, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sulla gestione del ciclo integrato rifiuti nell’ambito metropolitano genovese.

Interrogazione 827 (Giovanni Lunardon, Valter Giuseppe Ferrando, Sergio Rossetti): Sui finanziamenti da parte della Regione a fondo perso per Multedo.

Interrogazione 832 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul declassamento dei consultori familiari da struttura complessa a semplice.

Interrogazione 833 (Sergio Rossetti, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Lunardon): Sulla struttura complessa consultoriale della ASL 3.

Interpellanza 80 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani): Sullo smembramento della Struttura Complessa Assistenza Consultoriale della Asl 3.

Interrogazione 834 (Fabio Tosi, Gabriele Pisani, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis): Sui reparti di radiologia e mammografia dell’ospedale di Recco.

Interrogazione 239 (Andrea Melis): Sulle fonti di finanziamento del Servizio sanitario nazionale/regionale

II commissione-Salute e sicurezza sociale

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 15 .

ordine del giorno:

1) Audizione con i Referenti del Progetto di Medicina Integrata dell’Ospedale Gallino di

Pontedecimo per illustrare i risultati ottenuti in un anno di Medicina Integrata sui pazienti oncologici presso l’Ospedale Gallino di Pontedecimo.

2) Audizione con il direttore generale dell’ASL 5, il Commissario Straordinario di ALISA, il Rappresentante di Coopservice Soc. Coop ed i Rappresentanti Sindacali di: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTrasporti UIL e FIALS CONFSAL per approfondire i problemi rappresentati dai dipendenti di Coopservice, presso l’ASL 5 Spezzina.