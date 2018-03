Conferenza metropolitana deserta oggi, solo 15 sindaci su 67 registrati all’assemblea che avrebbe dovuto votare il bilancio triennale da 700 milioni erano presenti. È possibile che molti sindaci abbiamo preferito restare nei loro Comuni per allerta neve. Prossima riunione il 7 marzo.

«Sono allibito – ha commentato il sindaco metropolitano Marco Bucci – voglio che i cittadini metropolitani genovesi, 800.000 persone, sappiano che il bilancio dell’ente che governa il loro territorio è bloccato perché i componenti della conferenza metropolitana, organo statutario che rappresenta il territorio, non hanno preso sul serio questa seduta, facendo perdere tempo ai loro 15 colleghi che invece si sono presentati, magari provenendo dalle località più lontane come Fascia e Sestri Levante. Questo problema va affrontato, se la distanza è un ostacolo ci si attrezzi per una conference call, ma non si può perdere e far perdere tutto questo tempo».