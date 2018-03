Banca Carige ha chiuso oggi in Borsa con un calo del 6,32% a 0,0089 euro. Alcuni analisti hanno interpretato il fatto come risultato di prese di beneficio seguite ai rialzi dei giorni scorsi ma i volumi scambiati sono notevoli, è passato di mano ben il 5,5% del capitale.

I risultati di oggi potrebbero essere riconducibili ai movimenti nell’azionariato della banca messi in moto alcune settimane fa dal finanziere italo-londinese Raffaele Mincione. Movimenti che potrebbero essere ancora in corso, sia in entrata sia in uscita.