Atp Esercizio, su mandato della Città Metropolitana, ha portato a termine il progetto che porterà alla nascita del primo terminal terrestre dei bus, che è stato previsto in viale Caviglia, permettendo a tutti i passeggeri delle corriere di ritrovarsi con un unico capolinea nel centro di Genova, ma anche di avere a disposizione la possibilità di cambiare vettore e trovarsi a pochi metri la stazione ferroviaria di Genova Brignole, i capolinea e le fermate di molti mezzi urbani Amt, la principale stazione di sosta dei taxi, il Volabus.

È da qui che partiranno e arriveranno tutte le principali linee extraurbane Atp. «Il nostro scopo è dare finalmente un servizio adeguato a tutti i nostri clienti, puntando sulla creazione di un unico capolinea, dove le persone potranno arrivare e partire con la possibilità di avere a disposizione partenze per tutta la provincia di Genova, ma anche a due passi il treno, i mezzi urbani e i taxi. È l’uovo di Colombo, ma fino a oggi non era stato possibile concretizzare quello che è prima di tutto un progetto di buon senso. Grazie alla sintonia con Città Metropolitana e Comune di Genova, l’obiettivo verrà raggiunto», dice Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio.

I numeri Atp Esercizio conta una rete di 1465 chilometri di strade urbane, ordinarie, rurali e autostrade, 159 linee, 263 bus in servizio, 85 Comuni serviti per una popolazione di circa 854 mila abitanti.

Nel caso specifico, tra l’altro, la creazione del Terminal dedicato alle corriere è importante dal punto di vista della sicurezza, come spiega il consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana, Claudio Garbarino: «Oggi il capolinea di viale Caviglia funziona in commistione con alcuni parcheggi libero per moto e motocicli. Si tratta di una situazione che rappresenta un potenziale pericolo, come si può ben immaginare».

Il Terminal terrestre di viale Caviglia sarà organizzato e regolamentato in modo che l’intera area sia a completa disposizione dei viaggiatori: le corriere sosteranno nelle varie fermate segnalate da apposite paline informative con orari e coincidenze. I mezzi entreranno da viale Thaon di Revel o da via Cadorna, a seconda delle linee. Nell’area del terminal, che sarà intitolato a Remigio Zaninetta, compianto dirigente della vecchia azienda di trasporto, verrà anche creato un locale di servizio. L’area sarà illuminata nelle ore notturne e questo consentirà anche di migliorare la sicurezza nella zona dei Giardini Brignole. I parcheggi per i motocicli attualmente disegnati in via Caviglia saranno spostati in piazza della Vittoria e non si perderà neppure uno stallo per le moto; anzi è probabile che i posteggi a disposizione possano essere più di quelli che si andranno a togliere da viale Caviglia. Per quanto riguarda il terminal, i passeggeri troveranno i poco spazio le corriere per tutte le linee principali; avranno pannelli informativi a disposizione, comode sedute per

l’attesa e appunto la possibilità di interscambio con ogni vettore.