Novità previste da lunedì 26 marzo per i passeggeri che viaggiano sulla linea 82 di Portofino. Da lunedì scatta una

rivoluzione che riguarda l’offerta al pubblico: ogni giorno sono programmate 50 nuove corse, 25 per l’andata e 25 per il ritorno, aggiuntive rispetto all’orario in vigore attualmente.

Dunque il totale delle corse giornaliere salirà a quota 110. Altre 24 corse, 12 per l’andata e 12 per il ritorno, rafforzeranno ulteriormente il servizio offerto ai passeggeri dal primo di luglio al 31 agosto prossimo, quando –

come spiega Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio: «Si rafforzeranno soprattutto le corse della sera e della notte, con un’ultima partenza da Portofino fissata per l’1.30». Commenta il sindaco Matteo Viacava: «Funziona molto bene la collaborazione con Atp Esercizio e in questo caso ci ha permesso di ottenere la partenza di una corriera ogni 15 minuti». A regime, in piena estate, il numero di corse giornaliere arriverà a 134.

Dalla stessa data per viaggiare sulla linea 82 è necessario munirsi di titolo di viaggio Portofino Pass. Il biglietto consente un solo viaggio sulla linea 82 e la libera circolazione nelle 4 zone consecutive inclusa quella di partenza, nell’arco temporale di 75 minuti dalla convalida. Per gruppi e comitive resta in vigore la prenotazione del servizio navetta “Frecciabus” tramite mail: «Continua il nostro impegno per migliorare il servizio e adeguare l’offerta alle esigenze dei passeggeri e alle richieste che arrivano dal territorio – dichiara Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio – la linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità

che andiamo ad attuare in collaborazione con il Comune di Portofino, andiamo incontro alle sfide del mercato». Il Portofino Pass costerà 3 euro per biglietto di solo andata e 5 euro andata e ritorno se il ticket viene acquistato nei punti vendita autorizzati. A bordo il prezzo sale a 4 euro per la corsa di andata e 6 euro per andata e ritorno. «Ovviamente il titolo di viaggio giornaliero e settimanale, così come gli abbonamenti multi corsa e quelli di libera circolazione mensili e annuali possono essere utilizzati sulla linea 82» – dice Andrea Geminiani, responsabile amministrativo di Atp Esercizio. Se questa è la prima novità che conferma la peculiarità della linea più turistica dell’intero servizio di trasporto pubblico della Città Metropolitana, Atp Esercizio non si limita a razionalizzare e semplificare la modalità di acquisto dei biglietti.