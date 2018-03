Avviato da oggi programma di acquisto di azioni proprie di Ansaldo Sts (art. 5 del Regolamento Ue n. 596/2014), a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla società.

La decisione fa seguito alla delibera dell’assemblea degli azionisti dell’11 maggio 2017, durante la quale è stato autorizzato l’acquisto, in una o più volte, di un massimo di 300 mila azioni ordinarie. La società, così come comunicato il 31 maggio 2017, ha proceduto nello stesso mese all’acquisto di 128.299 azioni proprie, da destinare alla tranche 2014 relativa al Piano di incentivazione denominato “Stock Grant Plan 2014-2016”.

Inoltre, Ansaldo Sts ha comunicato che avrebbe acquistato azioni proprie relative alla tranche 2015 del Piano sopra citato, in tempo utile per consentire la consegna delle azioni nel corso dell’anno 2018, così come previsto dal Regolamento del Piano, sempre nel limite massimo complessivo di 300 mila azioni ordinarie autorizzato dalla delibera assembleare.

Tenuto conto degli acquisti già effettuati nel 2017, il programma sarà eseguito nel rispetto dei seguenti termini: il numero massimo di azioni da acquistare, in una o più volte, è pari a 171.701 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,08% del capitale sociale, che saranno destinate esclusivamente a servizio dei piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società. Inoltre, tenuto conto dell’attuale quotazione del titolo Ansaldo Sts alla Borsa

di Milano (19 marzo 2018), il potenziale esborso massimo di acquisto per l’operazione è stimato in circa 2.150.000 euro. Gli acquisti saranno poi effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del Regolamento Delegato Ue n. 2016/1052 della Commissione Europea dell’8 marzo 2016. In particolare, tale articolo prevede che l’emittente non acquisti azioni a un prezzo superiore al più elevato tra quello dell’ultima operazione indipendente e quello dell’offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Inoltre, le operazioni di acquisto saranno effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, dall’art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa italiana o europea applicabile, nonché dalle prassi di mercato riconosciute dalla Consob; il quantitativo di azioni acquistate in ciascuna giornata non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Ansaldo Sts negoziato nel Mta. Infine, gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro l’11 novembre 2018, termine in linea con quello massimo stabilito dall’assemblea degli azionisti (18 mesi dalla delibera assembleare dell’11 maggio 2017).

Eventuali successive modifiche al programma di acquisto verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico. Nell’ambito del suddetto programma, Ansaldo Sts, comunicherà le operazioni effettuate a Consob e al mercato, secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile, fornendo informazioni in forma dettagliata (la data, l’ora, il numero di azioni acquistate ed il prezzo di ogni acquisto) e in forma aggregata (per ogni giorno, il numero di azioni acquistate e il prezzo medio ponderato).

A oggi, Ansaldo Sts non detiene azioni proprie.