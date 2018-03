Ansaldo Sts spa informa che, «a seguito di quanto comunicato in data 20 marzo 2018 e in esecuzione della delibera dell’Assemblea dell’11 maggio 2017, sono stati effettuati da parte di Banca Akros S.p.A. i seguenti acquisti di azioni proprie, e precisamente:

in data 20 marzo 2018 n. 31.327 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. ad un prezzo medio ponderato di Euro 12,61734 per azione al netto delle commissioni;

in data 21 marzo 2018 n. 41.373 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. ad un prezzo medio ponderato di Euro 12,76675 per azione al netto delle commissioni;

in data 22 marzo 2018 n. 25.516 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. ad un prezzo medio ponderato di Euro 12,74146 per azione al netto delle commissioni;

in data 23 marzo 2018 n. 29.908 azioni ordinarie Ansaldo STS S.p.A. ad un prezzo medio ponderato di Euro 12,82586 per azione al netto delle commissioni».

«Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dalla predetta autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052.

In allegato si riporta il dettaglio degli acquisti effettuati contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, si comunica che la Società ha completato gli acquisti a servizio della tranche 2015 del Piano denominato “Stock Grant Plan 2014-2016”, per un totale di n. 128.124 azioni proprie, pari allo 0,06% del totale delle azioni rappresentative del capitale sociale, per un controvalore complessivo di Euro 1.632.169,28. Tali azioni verranno consegnate nel corso del mese di aprile 2018, come previsto dal Regolamento del Piano e, quindi, in conseguenza della consegna delle stesse, la Società non deterrà azioni proprie in portafoglio».