Si chiama Anello Verde ed è il Festival dell’ambiente, della green e smart economy e della sostenibilità in programma dal 21 al 25 marzo a Finale Ligure.

Il Festival dell’Ambiente è nato dall’idea e dal progetto di Tiziana Voarino, a cura dell’Associazione culturale risorse progetti & valorizzazione.

Il programma è stato pensato per rendere protagoniste di un confronto produttivo le molte realtà che operano nei settori di cui si occupa il Festival.

La serata d’onore con la consegna dei riconoscimenti Anelli Verdi alle eccellenze green e smart, saranno consegnati sabato 25 marzo, alle 21, nell’Auditorium dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.

Il 22 marzo al Campus di Savona, a partire dalle 15.30 “Dal dire al fare”: tre ore di studi e di confronto dedicate all’acqua, preziosa risorsa. Venerdì 23 marzo sarà il turno delle scuole di Finale e Loano che parteciperanno a “Green & smart for school people” che li vedrà interagire per capire cosa è la sostenibilità e le problematiche connesse.

Anello Verde proporrà anche uno spettacolo, in anteprima regionale, completamente ecosostenibile, da non perdere, venerdì sera all’Auditorium di Santa Caterina alle ore 21: Daniele Ronco reciterà pedalando e producendo l’energia necessaria allo spettacolo.

Il 24 e 25 Do & Be Green a Santa Caterina e Chiostri in Finalborgo con attività, prodotti e servizi greenfriendly in mostra, sfilate, dimostrazioni, seminari, assaggi, workshop, esperimenti e trekking per le intere giornate, con un programma dettagliato a parte e domenica 25 alla Fortezza di Castelfranco con “La fortezza di psiche & fisico”. La filosofia del benessere si concretizzerà in conferenze, meditazione, sedute di rilassamento e trattamenti per tutto il giorno, a cura di Ivana Viazzi.

Il Festival si concluderà con l’ appuntamento comico sportivo e musico canterino di Carlo Denei, direttamente da Striscia la Notizia, per portare risate, sport, energia e vivacità a Finale e condurre chi correrà con lui ai Chiostri di Santa Caterina per un finale all’insegna dell’improvvisazione musicale e dell’attività fisica grazie al suo format “musicamminiamo”.