La seduta del consiglio regionale, prevista per oggi 27 marzo, è stata revocata per motivi istituzionali. La prossima seduta dell’assemblea è stata convocata per venerdì 30 marzo alle 9.30. Ecco il programma dei lavori.

Proposta di deliberazione: Modifica della deliberazione consiliare 18 aprile 2017, n. 6 per la parte relativa alla composizione della I commissione consiliare permanente.

Proposta di deliberazione 661: elezione del presidente e del vice presidente del consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria