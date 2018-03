Olio Dop Riviera Ligure incontra la ristorazione gourmet italiana. Il nuovo progetto di valorizzazione lanciato dal Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine di olivaDop Riviera Ligure rivolto al settore Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café) – uno dei comparti chiave di sviluppo per le produzioni di alta qualità – nasce dall’esigenza di favorire un rapporto più proficuo tra le aziende di produzione, gli chef dell’alta ristorazione e la distribuzione gourmet.

In programma tre eventi in tre capitali dell’alimentazione italiana: Milano, Torino e Parma. Ad accogliere la campagna “Qualità Certificata nell’Alta Cucina” che si terrà nei giorni 6, 7 e 13 marzo saranno rispettivamente il Ristorante Tano passami l’olio a Milano, Les Petites Madeleines di Torino e l’Osteria di Fornio a Fidenza.

Tre ambienti differenti e un comune denominatore, l’olio Dop Riviera Ligure, nell’interpretazione di Gaetano Simonato, stella Michelin, uno chef che ha fatto dell’olio extravergine di oliva il cardine del proprio percorso gastronomico, proponendolo a partire dal suo ristorante di Milano e giungendo a fare scuola anche con le sue pubblicazioni di successo.

Imprese liguri in vetrina a Trieste Intanto l’Azienda Speciale “PromoRiviere di Liguria” della Camera di Commercio in collaborazione con Liguria International hanno organizzato la partecipazione di imprese liguri alla prestigiosa vetrina degli oli extravergini tipici e di qualità in programma a Trieste dal 3 al 6 marzo 2018 Alla rassegna internazionale “Olio Capitale” sono presenti sei aziende liguri: Frantoio Ghiglione di Dolcedo; Giusepp Calvi & C. di Imperia; Antico Frantoio Tavian di Druetti Milko & C. di Vado Ligure; Azienda Agricola Ada Musso di Diano Arentino; Azienda Agricola Ramella di Diano Marina e Lucchi e Guastalli srl di Santo Stefano Magra. Grazie al contributo di Liguria International è stato possibile allestire un infopoint con personale multilingue per accogliere pubblico e operatori stranieri ed anche un salottino a disposizione delle aziende per gli incontri con buyer, ristoratori ed esperti. Nell’area ligure si svolgeranno anche degustazioni guidate, corsi e dimostrazioni di cucina, convegni e tavoli di confronto.

Per ogni appuntamento è prevista la presenza di 30 operatori del settore horeca scelti fra chi opera nel contesto della gastronomia di qualità, ristorazione e distribuzione di alto livello, accuratamente selezionati dalla Fondazione Qualivita, una realtà che opera a livello nazionale e internazionale da oltre 15 anni per la protezione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità a Denominazione di Origine Protetta.

La presentazione delle serate è affidata ad Alberto Schieppati, direttore editoriale di Artù – una delle maggiori riviste del settore ristorazione – mentre l’analisi sensoriale del prodotto sarà a cura di Luigi Caricato, oleologo di fama internazionale.

Grazie al Consorzio di tutela e al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria, ai tavoli ci saranno alcune delle aziende consorziate che potranno presentare il proprio olio DOP a un consesso di professionisti di alto profilo.

Ad accompagnare la strategia promozionale del Consorzio una campagna di comunicazione ad hoc sui media di settore. Curata dalla Fondazione Qualivita, avrà l’obiettivo di costruire un nuovo posizionamento ad alto valore per l’eccellenza certificata Dop Riviera Ligure, un prodotto che insieme alla tradizionale oliva Taggiasca si rilancia come simbolo del territorio in grado di dare nuova linfa allo sviluppo economico, sociale e ambientale della riviera.