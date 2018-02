«Il prossimo parlamento dovrà lavorare sulle riforme istituzionali e contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell’Europa e dei suoi grandi partner, come la Russia. In questi mesi ho tanto sentito parlare dell’ingresso della Turchia nell’Unione europea, ma non credo sia un discorso all’ordine del giorno. Si è parlato meno dei rapporti tra Europa e Russia, ma credo siano molto più importanti sia per questioni geopolitiche, sia per questioni economiche». Sono le parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenuto oggi al seminario Italia-Russia in corso a Genova.

«I rapporti internazionali tra Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e Federazione Russa hanno bisogno di un “tagliando” – aggiunge Toti – La Russia è anche un player importante nei rapporti con la Cina e con l’Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione anche nella realizzazione del progetto One Belt One Road».