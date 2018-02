Ecco i candidati di Forza Italia per le prossime elezioni politiche.

Per quanto riguarda i collegi uninominali per la Camera FI schiera Giorgio Mulè in Liguria 1 Sanremo; Cristina Pozzi in Liguria 3 Genova-Serra Riccò; Roberto Bagnasco, in Liguria 5 Tigullio; Manuela Gagliardi , in Liguria 6 La Spezia.

Per l’uninominale al Senato è in corsa Angelo Vaccarezza in Liguria 2 Genova centro.

Giorgio Mulè è anche al primo posto nel listino proporzionale alla Camera del collegio Liguria 1, Ponente-Genova-Serra Riccò. Lo seguono Milena Rizzoli, Santiago Vacca, Elisa Balestra.

Per il proporzionale Liguria 2 alla Camera, gli azzurri schierano come capolista Roberto Cassinelli, seguito da Patrizia Saccone, Giovanni Beverini e Vanessa Di Barbaro.

Capolista del collegio proporziale per il Senato sarà Sandro Biasotti, seguito da Lilli Lauro, Giuseppe Costa e Piera Poillucci.