Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace, distributore ufficiale in Giappone per il modelli di elicotteri AW139 e AW169, hanno annunciato oggi la firma di un contratto per un AW169 con la società di telecomunicazioni Asahi Broadcasting Corporation. L’elicottero, che sostituisce un vecchio modello verrà impiegato per eseguire riprese televisive ed entrerà in servizio nel 2021 dopo la necessaria personalizzazione e installazione di apparecchiature specifiche. L’AW169 sarà dotato di una videocamera girostabilizzata in ultra HD, downlink per trasmissioni dal vivo e una completa consolle TV. Si tratta del quarto ordine per l’AW169 in Giappone, il secondo per riprese televisive dopo quello destinato al quotidiano Asahi Shimbun.

In Giappone sono in servizio quasi 120 elicotteri Leonardo per varie missioni, tra cui eliambulanza, ricerca e soccorso, pubblica sicurezza, antincendio, protezione civile, trasporto passeggeri, riprese televisive, operazioni navali

L’elicottero leggero intermedio da 4,6/4,8 tonnellate AW169 è stato progettato per rispondere alla domanda di mercato per un velivolo in grado di garantire prestazioni, soddisfare gli standard di sicurezza e dotato di capacita’ multiruolo. Asahi Broadcasting Corporation, terza emittente commerciale giapponese in ordine di fondazione, trasmette da piu’ di 60 anni programmi televisivi e radiofonici da Osaka, la seconda città piu’ grande del paese.