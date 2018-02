Prenderà il via il prossimo 13 giugno il nuovo volo Genova-Atene di Aegean Airlines. «È la prima volta che Aegean Airlines approda al Cristoforo Colombo – afferma il presidente dell’aeroporto genovese Paolo Odone – Si tratta di una compagnia estremamente importante, con una flotta di 60 aerei e una rete di oltre 150 destinazioni nel mondo: il fatto che abbia scelto Genova è un riconoscimento importante per il nostro aeroporto e per tutto il territorio ligure. Questo volo non solo collega le due città, ma apre le porte del network della compagnia aerea verso l’intera Grecia e importanti destinazioni internazionali, soprattutto in Medio Oriente e in Asia». La compagnia opererà i propri servizi stagionali diretti fino al 16 settembre 2018.

Aegean, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, continua a investire in Italia attraverso l’aumento della capacità offerta come parte della propria strategia di crescita. Per la stagione estiva 2018, Aegean opererà su 13 destinazioni in Italia: oltre a Genova, anche Roma, Milano, Napoli, Venezia, Torino, Verona, Bologna, Pisa, Bari, Catania, Palermo, Lamezia Terme.

Il collegamento Genova-Atene avrà frequenza bi-settimanale, ogni mercoledì e domenica, e sarà effettuato con aeromobili A319/320, configurati in due classi di servizio, Business ed Economy.