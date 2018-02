Il Festival di Sanremo è un vero e proprio business per chi ha proprietà in città. L’ufficio studi Tecnocasa ha fatto un’analisi dei prezzi di locazioni e del costo al metro quadro.

Chi gravita intorno all’evento (giornalisti, security, coloro che seguono l’organizzazione), oltre agli hotel, cerca appartamenti in affitto (per circa due settimane). A questi si aggiungono anche coloro che approfittano dell’evento per trascorrere una settimana di vacanza in città. Nella settimana dello svolgimento del festival per un bilocale di 3-4 posti letto si spendono intorno a 600-700 euro.

Questo interesse per la cittadina già nota per la sua attrattività turistica determina un costante interesse per l’acquisto della casa vacanza ricercata soprattutto da acquirenti lombardi e piemontesi che la utilizzano anche durante il periodo invernale per il clima favorevole e ne apprezzano la vicinanza alla Costa Azzurra. Negli ultimi tempi si registrano anche compravendite da parte di acquirenti francesi. L’acquirente di casa vacanza in questo momento mira a bilocali ristrutturati, possibilmente con terrazzo e vista mare.

Una delle zone più apprezzate della cittadina che ospita il Festival è l’area centrale che da via Matteotti e corso Garibaldi scende verso il mare.

Da qualche tempo via Matteotti, sede dei più prestigiosi negozi e anche del Teatro Ariston che parte da piazza Colombo ed arriva fino al Casinò, è stata interamente pedonalizzata.

Tra le varie tipologie di immobili qui si trovano anche delle soluzioni di prestigio con quotazioni che arrivano a toccare i 4500-4700 euro al mq. Mediamente nelle zone centrali i prezzi sono di 2200 euro al mq per un medio usato e di 3150 euro al mq per quelle in buono stato. Per chi avesse budget più contenuti viene indicata la zona Pigna, decisamente centrale e caratterizzata da prezzi contenuti (per un bilocale si possono spendere anche 70 mila euro).

Vari sono i casi di persone che, dopo la pensione, decidono di trasferirsi definitivamente in città, potendo così fare delle passeggiate, anche in pieno inverno, sulla nuova pista ciclabile che costeggia il mare.