Exploit di Carige oggi in Borsa, il titolo della banca ligure ha avuto un’impennata al mattino e ha chiuso a +6,17%. È passato di mano il 2,8% del capitale. La salita del titolo non sembra determinata da elementi di scenario, oggi il comparto delle banche non ha avuto un andamento brillante.

Secondo alcuni analisti l’ingresso nella compagine azionaria di Carige da parte del finanziere Raffaele Mincione che venerdì 16 febbraio aveva annunciato di avere acquistato attraverso la lussemburghese Pop12 una quota del 5,248% della banca ligure esprimendo fiducia nelle sue possibilità di rilancio può avere stimolato altri grossi operatori a investire su Carige. Già il lunedì successivo, 19 febbraio il titolo della banca era salito delll’8,22%.