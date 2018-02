Euroflora 2018, in programma a Genova dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi di Nervi, lancia “Meraviglia nei parchi”, un concorso aperto a progettisti e creativi per realizzare un giardino nell’ambito di Euroflora 2018.

Sono invitati a partecipare architetti, agronomi, naturalisti, ingegneri, garden designer, giardinieri, artisti e creativi di qualsiasi nazionalità, per due diverse sezioni: professionisti e under 25.

I designer selezionati, singoli o in gruppo, avranno la disponibilità di uno spazio all’interno della manifestazione per realizzare il proprio progetto. I progetti ammessi alla partecipazione saranno realizzati a cura e spese dei concorrenti selezionati, con la possibilità di collaborazioni e sponsorizzazioni. Euroflora metterà gratuitamente a disposizione gli spazi. A valutare le realizzazioni sarà una giuria di esperti formata da un membro della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, un membro dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, un membro dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Genova e Savona, un membro nominato da Aiapp Associazione italiana di Architettura del Paesaggio, oltre al progettista di Euroflora.

La premiazione dei migliori progetti realizzati avrà luogo durante l’evento dal 21 aprile al 6 di maggio. Il montepremi totale è di 39 mila euro, suddivisi in tre premi per ogni categoria.

I vincitori si distingueranno per innovazione, creatività, coerenza dell’idea progettuale, interpretazione e valorizzazione del contesto, fattibilità e facilità di manutenzione del giardino.

I progetti dovranno essere presentati entro le 24 di venerdì 16 marzo. Fino al primo di marzo sarà possibile inviare via mail richieste di chiarimento all’indirizzo: concorsomeraviglia@euroflora2018.it

Clicca qui per ulteriori informazioni e bando completo.

Qui il nostro servizio su Euroflora 2018