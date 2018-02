Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,97%. Solo Unipol risulta in ribasso nel listino principale (-0,1%). Tra i rialzi guida Eni (+1,87%), seguita da Fiat Chrysler Automobiles (-1,84%) e Banco Bpm (+1,52%).

Primi scambi in rialzo anche per i mercati azionari europei: Londra, Francoforte e Parigi hanno aperto tutti in aumento dello 0,5%.

Ultima seduta di settimana a ranghi ridotti per le Borse asiatiche, con molti mercati chiusi per il nuovo anno lunare cinese. Nonostante lo yen ai massimi da 15 mesi, fattore che in genere frena la Borsa giapponese, il listino di Tokyo ha seguito il recupero di Wall street e ha chiuso in rialzo di oltre un punto percentuale (+1,1%).

Il petrolio è in rialzo a 61,53 dollari per il barile Wti e a 64,59 dollari per in Brent.

L’euro è in rialzo in avvio di scambi in Europa a 1,2541 dollari, dopo aver segnato quota 1,25 alla chiusura delle contrattazioni a Wall Street ieri sera. Rispetto allo yen la moneta unica vale 132,75.

Lo spread Tra Btp e Bund apre stabile a 129,3 punti con un rendimento al 2,05%.