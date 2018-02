La Borsa di Milano ha aperto in calo. L’indice Ftse Mib cede lo 0,51% a 22.608 punti. In ribasso, nel listino principale, Tenaris (-0,9%), Banco Bpm (-0,89%). In ascesa Salvatore Ferragamo (+3%) che ha annunciato il termine del mandato dell’amministratore delegato Eraldo Poletto dopo l’approvazione del bilancio 2017.

Anche le Borse europee hanno aperto in calo. A Parigi l’indice Cac-40 cede lo 0,42% a quota 5.321. A Francoforte il Dax segna -0,51% e va a 12.427 punti. A Londra l’indice Ftse-100 si posiziona a quota 7.282,45 in apertura (-0,5%).

Nei mercati asiatici hanno prevalso le vendite: Tokyo in ribasso dell’1,44%. Pesano i primi commenti al Congresso Usa del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, di fatto ‘aggressivi’ sul rialzo dei tassi, che già hanno gelato Wall Street nella note.

Arretra leggermente il petrolio con il Brent (-0,3%) a 66,4 dollari e il Wti (-0,4%) a 62,7 dollari in attesa dei dati settimanali Eia sulle scorte Usa in uscita questo pomeriggio.

Nei cambi l’euro è in calo a 1,2204 dollari. Contro lo yen la moneta unica vale 130,78.

Lo spread ha aperto a 131 punti base. Il rendimento del decennale italiano si mantiene intorno alla soglia del 2%.