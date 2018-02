Mille like in due giorni per l’Alta Via dei Monti Liguri, inserita da pochi giorni sul portale Bikepacking.com, visitato da circa 540 mila appassionati ogni mese. L’Alta Via Bikepacking è un progetto sviluppato da Agenzia In Liguria con l’obiettivo di posizionare l’Alta Via dei Monti Liguri come route di riferimento a livello mondiale per i bikepacker.

Il bikepacking è un nuovo trend, in forte crescita, del cicloturismo. Prende il nome dalla dotazione di speciali borse (per contenere tenda, sacco a pelo e fornellino) da applicare al telaio delle biciclette per rendere più agevole la pedalata, per percorsi di due o più giorni, su sentieri tortuosi e angusti di montagna.

L’Alta Via dei Monti Liguri, per la propria articolazione orografica, si presta come particolarmente adatta agli appassionati di bikepacking di ogni livello: dall’esperto al principiante, dal solitario al gruppo e alla famiglia. Un percorso di sentieri e mulattiere, tra la costa e l’entroterra della Liguria, dove le Alpi incontrano gli Appennini e dove è possibile ammirare la Corsica, il Monviso e il massiccio del Monte Rosa.

Inoltre, la particolare disposizione di questo itinerario e una logistica facilitata rende l’AV appetibile a un grande numero di bikepacker: da chi vuol percorrere l’intera route a chi ha a disposizione solo un fine settimana. L’Alta Via è accessibile anche per i principianti della disciplina, grazie alla possibilità di fare escursioni di durata variabile, con facilità di accesso e collegamento tra le diverse tappe, anche usando i servizi di mobilità pubblica, che i bikepacker sono soliti inserire come parte del proprio viaggio.

Lungo l’itinerario sono presenti strutture ricettive che contribuiscono ad allargarne la fruibilità a un numero maggiore di bikepacker. Il portale bikepacking.com comprende il Tour du Mont Blanc in completa autosufficienza e The Wolf’s Lair, un viaggio di 400 km attraverso i Parchi d’Abruzzo.