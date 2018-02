Forte rialzo degli utili e grande dinamismo commerciale caratterizzano l’esercizio 2017 di Crédit Agricole Carispezia.

Dal bilancio i bilancio 2017 di Crédit Agricole Carispezia risultano: utile netto 30,1 milioni (+27% rispetto all’anno precedente), al netto degli effetti non operativi quali i contributi a supporto del sistema bancario, utile netto pari a 32,1 milioni, proventi operativi netti a 152,9 milioni (+2%), oneri operativi a 90,7 milioni (-4%), risultato gestione operativa a 62,2 milioni (+11%); patrimonio netto 222 milioni (+4%), impieghi verso clientela pari a 2,7 miliardi (+4%), raccolta diretta da clientela pari a 3,5 miliardi (+3%)raccolta indiretta pari a 3.280 milioni (+6% ).

Il ratio di Carispezia: cost/income ratio a 57,3 %, roe a 14%

Sono stati acquisiti oltre 13.000 nuovi clienti. A fine 2017 CA Carispezia conta oltre 173 mila clienti, merito di una strategia focalizzata su tre ambiti: continuo supporto alle famiglie, sostegno alle imprese e sviluppo del risparmio gestito grazie al potenziamento delle sinergie con le società prodotto.

La forte crescita dell’utile netto (+27%) conferma la costante capacità di generare reddito. Utile netto civilistico pari a 30,1 milioni di euro, includendo i contributi a supporto del sistema bancario, a fronte di 23,7 milioni di euro del 2016. Al netto di tali elementi non operativi, l’utile netto gestionale è pari a 32,1 milioni di euro.

Importante crescita dei volumi, con masse intermediate di oltre 9,5 miliardi di euro (+5% ) La raccolta è in aumento del +5% a/a e gli impieghi risultano in crescita del +4%.

Proventi in crescita (+2%9 , senza il contributo di componenti straordinarie, grazie alla tenuta degli interessi e alla buona performance delle commissioni commerciali (+11%), trainate in particolare dalla componente di risparmio gestito (+26%). Oneri operativi in diminuzione (-4%) con conseguente miglioramento del livello di efficienza, con un cost/income ratio pari al 57,3%.

Qualità del credito in forte miglioramento con copertura dei crediti deteriorati che salgono al 50%. La qualità dell’attivo si conferma su buoni livelli; in calo il flusso dei nuovi ingressi a credito deteriorato di oltre il 50%. L’incidenza di sofferenze nette e di crediti deteriorati su impieghi clientela (rispettivamente pari a 1,6% e 4,2%) si confermano fra le migliori del sistema.

Nell’ambito del piano industriale a medio termine 2016-19 del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, a cui Carispezia appartiene, proseguono gli investimenti a supporto della digitalizzazione e del business: innovazione multicanale, filiale virtuale, banca semplice, ampliamento gamma prodotti vendibili a distanza, automatizzazione della rete tramite la realizzazione di filiali evolute “Agenzia per Te”, assunzione di 28 nuove risorse, introduzione dello smart working, e piani di formazione specialistica.

«Carlo Piana – si legge in una nota stampa della società – termina con questi eccellenti risultati il mandato triennale alla Direzione Generale di Carispezia, per assumere l’incarico di Direttore Generale di CA Friuladria, la Banca del Gruppo attiva nel nord-est. Al suo posto subentra Gianluca Borrelli come nuovo Direttore Generale di CA Carispezia».

Andrea Corradino, presidente di CA Carispezia commenta: «Lo straordinario utile netto che per la prima volta nella storia della banca supera i 30 milioni, con un incremento del 27% rispetto all’anno precedente, dimostra lo stato di salute della banca, frutto di un eccellente operato che si riflette positivamente su tutta la comunità. Alla base di questa ottima performance c’è il profondo legame con il territorio ed il sostegno di importanti azionisti come Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia. Un ringraziamento, anche a nome del consiglio di amministrazione, va al direttore Carlo Piana per la professionalità e l’entusiasmo nel guidare la banca durante il suo mandato.

Un caloroso benvenuto a Gianluca Borrelli, nuovo direttore generale, che con professionalità e motivazione contribuirà a dare un nuovo impulso alla nostra Banca.

«Il 2017 – dichiara Piana – è stato un anno molto positivo per la nostra banca, che cresce in tutti i comparti e in particolare su masse e clienti: nell’ultimo anno abbiamo acquisito oltre 13.000 nuovi clienti (35.000 nel triennio), che testimoniano la capacità attrattiva di CA Carispezia e sono il frutto dell’attenzione alla soddisfazione della nostra clientela e dei continui investimenti sulle persone, sulla tecnologia e sull’innovazione. Porterò con me l’esperienza di Carispezia, ho ricevuto moltissimo dai colleghi e dalla comunità del nostro territorio, auguro a Gianluca Borrelli di raccogliere risultati importanti, pari alla professionalità e all’impegno che lo contraddistinguono».

Profilo di Gianluca Borrelli

Nato a Milano nel 1972, sposato con tre figli, Gianluca Borrelli si è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1994 inizia il percorso lavorativo in Cariplo e nel 1998 è in staff ai Direttori Generali, che si sono susseguiti, occupandosi di Finanza e operazioni straordinarie. Dal 2002 è in Banca Intesa come responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione delle banche controllate italiane. Entra in Cariparma nel 2005 con funzioni di responsabilità crescenti in Finanza fino a diventare nel 2009 responsabile dell’Area Valore del Gruppo Crédit Agricole che comprende, oltre alla Pianificazione e Controllo di Gestione, anche l’Amministrazione, la Fiscalità e il Bilancio. Nel 2010 trascorre un periodo a Parigi presso la Direzione Finanza di Crédit Agricole. Nel 2012 è nominato Direttore Retail del Gruppo Crédit Agricole in Italia con la responsabilità della Rete Commerciale, del Marketing e di progetti di trasformazione e innovazione delle filiali. Nel giugno 2015 assume anche la responsabilità dell’Area Affari Agricoltura e Agroalimentare, oltre che della Banca Telefonica, lasciando la Funzione di Marketing Retail. Nel 2016 è nominato Direttore Generale di due entità del Gruppo Crédit Agricole in Italia: Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor.

All’inizio del 2018, a termine di un percorso triennale del Gruppo Crédit Agricole, ha ottenuto il riconoscimento di « Directeur Général Adjoint du Groupe Crédit Agricole ».

In aggiunta ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione in: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.,Assilea (Associazione Italiana Leasing) e Assifact (Associazione Italiana Factoring).