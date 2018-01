5. Villa della Pergola (Alassio)

Una delle meraviglie della Riviera” così William Scott definiva i Giardini di Villa della Pergola nel suo saggio “The Riviera” 1907.

Realizzati alla fine del XIX secolo, i Giardini di Villa della Pergola rappresentano un raro esempio di giardino inglese in Italia, strettamente legato alla storia della Comunità Inglese ad Alassio. Ideati nel 1875 dal generale McMurdo, passarono, ai primi del 900, al cugino di Virginia Woolf Sir Walter Darlymple e nel 1922 a Daniel Hanbury che iniziò un’opera di arricchimento attingendo dai giardini botanici della Mortola. Il Parco, restaurato dall’architetto Paolo Peirone, si estende su un superficie di 22.000 mq ed è celebre per la ricchezza della sua flora mediterranea ed esotica sempreverde e per le fioriture stagionali. I Giardini ospitano alcune importanti collezioni come quella dei Glicini, con più di 30 varietà e la collezione di Agapanthus, unica in Europa, per numero e varietà con oltre 400 specie. Ospitalità di lusso presso Villa della Pergola membro Small Luxury Hotel of the World con 15 suites. Possibilità di organizzare eventi. È possibile per tutti i visitatori accedere al bar e al ristorante Nove. La villa è stata acquistata nel 2006 e aperta nel 2010, il parco è accessibile dal 2012.

«Con l’acquisto della villa a un’asta giudiziaria – spiega Silvia Ricci, la proprietaria – siamo riusciti a salvare da una grossa speculazione edilizia la collina di Alassio. Gestire un parco da privati è una follia oggi, non ci sono contributi e lavoro da fare ce n’è sempre. Ci proponiamo come meta per visite guidate e come un appoggio per il rilancio del turismo nel Ponente. La nostra sensazione è di essere un po’ abbandonati a noi stessi».