Lunedì 29 e martedì 30 gennaio, nell’ambito del programma europeo Emi, si svolgerà a Genova un workshop dedicato alla composizione della colonna sonora e alla materia del diritto d’autore, dal titolo“ Music for soundtracks and videogames / Licensing and copyright”.

L’appuntamento è una delle tappe internazionali del progetto Emi -European Music Incubator, finanziato dal programma comunitario Creative Europe, finalizzato alla costruzione di un percorso transnazionale e interdisciplinare a supporto dei musicisti “in-between”.

L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire ai musicisti una panoramica approfondita del processo di produzione delle colonne sonore per film e videogiochi e le figure professionali coinvolte. I partecipanti conosceranno e saranno direttamente coinvolti con le varie abilità che, nel complesso, determinano la catena: composizione, ingegneria del suono, progettazione del suono, regia / montaggio, pubblicazione musicale.

Fra i relatori Lucian Beierling e Giovanni Battista Gallus.

Capofila del progetto europeo è la struttura di Trempolino, Nantes (FR) i partners: Viljandi Academy of Culture (Universtity of Tartu), Tallin (ES), Comune di Genova (IT), Lab 852 – Agenzia per la Creatività, Zagabria (CZ), Sound City – Festival e conferenza internazionale dedicata alla musica digitale, Liverpool (GB)

Due iniziative, in collaborazione con la Claque – Teatro della Tosse e Teatro Altrove, riprenderanno gli argomenti trattati.

Il programma delle due giornate:

Lunedì 29 gennaio

Palazzo Ducale, sala Camino, ore 9.30

The soundtrack production chain (professionals and assets involved)

Come affrontare lo scenario della colonna sonora? Questo incontro, riservato ai musicisti del progetto EMI, fornirà una panoramica approfondita del processo di produzione delle colonne sonore per film e videogiochi e le figure professionali coinvolte. Una tavola rotonda con musicisti e professionisti sui diversi aspetti della musica e del suono per i media audiovisivi, dalla creazione artistica alla vendita dei propri prodotti.

Relatori: Nello Brancaccio – President & Ceo, E-Motion srl www.e-motion.tv; Matteo Sosso – Co-founder & Lead Designer, Untold Games www.untoldgames.com; Alberto Parodi – Sound Engineer & Producer, Mulinetti Recording Studio www.mulinetti.it; Luca Cresta e Claudio Pacini recording Studio Creuza.

Coordinatore: Roberto Lo Crasto, Genova-Liguria Film Commission.

Palazzo Ducale, sala Camino, ore 15.30

The different international laws for licenses and copyright

Un incontro aperto al pubblico e realizzato a più voci, per conoscere le nuove realtà in material di diritto d’autore

Creative Commons, un’organizzazione non a scopo di lucro con sede a Mountain View dedicata ad ampliare la gamma di opere disponibili alla condivisione e all’utilizzo pubblico in maniera legale e Soundreef, un gestore indipendente dei diritti d’autore riconosciuta dall’Intellectual Property Office del Regno Unito

Relatori:

Giovanni Battista Gallus, Avvocato, LL.M. Master of Laws – Ph.D. ISO 27001 Certified Lead Auditor and Fellow Centro Nexa – Creative Commons Mountain View; Lucian Beierling, Engineer, Coordinator Marketing & Comunication – Soundreef; Coordinatori: Enrico Fravega e Sebastiano Benasso, Università di Genova.

Per informazioni scrivere a cturinetto@comune.genova.it.

Teatro Altrove Piazza Cambiaso, 1 21.15 show Anémic Cinéma Collettivo Wurtz Omaggio al cinema e alla sua epopea nella collaudata formula del “cineconcerto”: i musicisti del Collettivo Wurtz – Alessandro Bacher, Tommaso Rolando, Rocco Spigno e Agostino Macor –accompagneranno la proiezione di un’opera fondamentale per il cinema mondiale: L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov, del 1929. Per l’occasione il proiettore in 35mm lascerà la cabina di proiezione e scenderà tra il pubblico, pronto a prendere parte allo spettacolo del cinema. L’evento è organizzato dall’associazione Laboratorio Probabile Bellamy in collaborazione con il Comune di Genova; gradita la prenotazione su info@laboratorioprobabile.it o al mobile 3889875231. Informazioni: www.teatroaltrove.it

Martedì 30 Gennaio

Recording Studio Creuza

The real thing! Recording studio

Riservato ai musicisti del progetto EMI, questo incontro prevede una giornata in studio di registrazione per seguire dal vivo il processo di creazione della colonna sonora, le registrazioni tecniche e le apparecchiature audio, conoscere i pacchetti software per l’ottimizzazione del suono, il DAW (Digital Audio Workstation) e gli strumenti virtuali. La capacità di gestire qualsiasi tipo di musica! Con il supporto di Pivio, Luca Cresta e Claudio Pacini.

La Claque , VIcolo San Donato, 9

21.30 Il mestiere del compositore nel cinema

In collaborazione con il Teatro della Tosse

La creazione di una colonna musicale: dalla prima idea e visione del film al dialogo con il regista, all’analisi formale e narrativa delle singole scene, alla cosidetta spotting session e all’organizzazione delle idee musicali. Con Luca Cresta, Claudio Pacini e Pivio, noto compositore italiano che con Aldo De Scalzi ha vinto il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Globo d’oro per il musical Ammore e malavita che è valso loro il Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia 2017.

Ingresso libero