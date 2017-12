Torna a Genova lo chef stellato Ivano Ricchebono. Oggi il suo “The Cook” è all’interno del Poggio Hotel di Arenzano, ma dal primo febbraio 2018 si trasferirà al Cavo di vico Falamonica. Lo ha annunciato sui social network Cavo ristorante.

Già da oggi il suo staff guidato dal giovane chef trentenne Marco Primiceri curerà la cucina del ristorante.

Ricchebono, 45 anni, diplomato al Nino Bergese di Genova, è chef stellato dal 2010 ed è inserito anche nei circuiti Liguria Gourmet e Chic (Charming ItalianChef).

Durante gli studi, ha intrapreso esperienze lavorative in diversi ristoranti genovesi, praticando tutte le mansioni.

Cattura l’attenzione del famoso chef Stefano Giorgi, al tempo all’Hotel Atlantico di Forte dei Marmi. Per cinque stagioni è capo-partita, a stretto contatto con un mondo già di alto livello.

Tornato a Genova per mettere in pratica quanto imparato e il risultato non tarda ad arrivare. Esercita due anni nel ristorante Matahari di Genova (livello medio-alto), come aiuto-cuoco.

Un’altra esperienza all’Hotel Melograno di Spotorno, con la mansione di gestire totalmente la cucina, quando arriva la grande occasione.

Adriano Lovati lo introduce nel circuito del grande Gruppo alberghiero francese Accor (terzo gruppo del settore nel mondo, a livello d’importanza), dandogli la possibilità d’intraprendere il salto di qualità con la catena Novotel di tutta Italia. In tre anni, girando l’Italia, apprende tutti i segreti di grandi chef, quali Alessandro Serni e Giovanni Parlati, carpisce e assimila le diverse peculiarità culinarie regionali. Frequenta due corsi di pasticceria all’Istituto Etoille di Venezia, in rappresentanza del Gruppo Accor, “torte moderne” , tenuto dallo chef Luca Mannori, e “dessert da ristorazione”, tenuto dallo chef Emanuele Saracino. Nel 2004 apre con la moglie Elisa Arduini il Ristorante The Cook a Genova Nervi e nel nel 2010 gli viene assegnata una stella dalla Guida Michelin. Il ristorante è presente in tutte le maggiori guide Gastronomiche Italiane. Dal 2010 è ospite fisso della trasmissione La Prova del Cuoco di Antonella Clerici. Collabora con importanti aziende di catering e svolge diverse consulenze nel settore ristorativo. Partecipa come docente dal 2013 presso la Scuola internazionale di Cucina Alma.