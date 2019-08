Lo sportello clienti di Iren Mercato, nelle città di Genova e Savona, resta aperto anche al pomeriggio e al sabato mattina.

La scelta, comunica l’azienda, va nell’ottica di garantire una maggiore disponibilità di servizio ai propri clienti. Restano attivi il call center, la app ClickIren e la pagina web dedicata.

I nuovi orari di apertura al pubblico, già in vigore sono: Genova, via S.S. Giacomo e Filippo 9 dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e 14.30-17.30. Sabato 8.30-12.30. Savona, via Venezia 33r dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e 14.30-17.30. Sabato 8.30-12.30.

Il servizio telefonico rimarrà attivo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al sabato: 800.085330 per il servizio idrico, 800.085355 per il servizio gas ed energia elettrica mercato libero.